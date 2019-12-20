Kar lastiği değil 'kış lastiği'

25 yıllık lastikçi Ali Karaca, “Kar lastiği olarak bilinen lastikler aslında kış lastiği. 7 derecenin altında kullanılması gerekir” dedi. Sisli havalarda lastiklerin yol tutuşunun düştüğünü söyledi.

Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu ay başında yürürlüğe girmişti. Özellikle sıcaklıkların 7 derecenin altına indiği durumda yaz lastiklerine kıyasla daha iyi tutunma ve fren mesafesini de önemli ölçüde kısaltan bu lastikleri almak isteyenler lastik bayilerinin yolunu tutuyor. ‘Geçmişe oranla lastik takma bilinci yüzde 70 arttı’ diyen Şaşmaz Karaca Rot Balans sahibi 25 yıllık lastikçi Ali Karaca, “Kar lastiği değil kış lastiğidir. Montunuzu giydiğiniz zaman takarsınız, montunuzu çıkardığınız zaman çıkarırsınız” ifadelerine yer verdi. Öte yandan lastikçi Karaca bu yıl lastik fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 5 oranında zamlandığını söyledi.

FİYATLAR GEÇEN SENE PATLAMIŞTI BU SENE NORMAL

Lastik fiyatlarının geçen sene bir anda yükseldiğini ifade eden Karaca, “Lastik fiyatları geçen sene çok artmıştı. Bu sene öyle olmadı. Sezonuna göre normal yüzde 5-10 aralığında olağan bir zam geldi. En çok tercih edilen 205 55 R16 lastik 250 liradan başlıyor. Markasına ve ebadına göre değişiyor. Motosiklet lastikleri ise büyük motorların çifti 1300 lira civarında” dedi.

ESKİYE NAZARAN BİLİNÇ ARTTI

Kış lastiği taktırma bilincinin son yıllarda iyiden iyiye arttığını ifaden eden Karaca, “Lastik müşterisi dörde ayrılır. Havalar soğuyunca hemen gelip lastiğini taktıran bilinçli müşteri vardır. Bunların oranı yüzde 70’dir. Eskiden böyle değildi. Soğuk olmayınca vatandaş takmazdı. Onun yanı sıra iyice soğusun, ne kadar geç takarsam kardır diye düşünen var. Kar yağdığında gelen var. Son olarak araba satımlarında gelen müşteri kitlemiz var.” diye konuştu.

"KAR LASTİĞİ DEMEK YANLIŞ"

Bu lastiklerin yalnızca karda kullanılır düşüncesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Karaca, “Kar lastiği demek yanlıştır. Bu lastiklerin adı soğuk hava lastiği, kış lastiğidir. Hava 7 derecenin altına düştüğünde lastiğin içerisindeki silika denen madde nedeniyle sertleşmiyor ve yol tutuşunu sağlıyor. Yaz lastiği değimiz lastik kışın inanılmaz sertleşir. Yolu iyi tutmaz. Kışlık lastiğin ömrü zamanında değiştirir ve muhafaza ederseniz 5-6 sene kadardır. Genelde kışlık lastikler ıslak zeminde kullanıldığı için çabuk yıpranmaz” dedi.

LASTİĞİN ESKİDİĞİNİ FREN MESAFESİNDEN ANLARSINIZ

Lastiğin üretiminden itibaren 10 yıl ömrünün olduğu bilgisini veren Karaca, “Lastik 50.000 bin km’dir. Ömrü de araç üzerinde ortalama 5 senedir. Gelen müşteriye ilk sorduğumuz soru fren mesafeniz nasıl. Eğer frene basınca anında ABS devreye giriyor ve araç kayıyorsa o lastik bitmiş demektir. Lastiğin raf ömrü 10 yıldır ama araç üzerinde 5 yıldır. Lastiğin yıpranmasını belirleyen yılının öneminin yanı sıra ne kadar kullanıldığıdır. Bazı meslektaşlarımız ‘Lastik üretileli 5 yıl olmuş hemen bu lastiği atın diyorlar.’ Belki o lastik 1 senedir arabanın üzerinde. Atmaya gerek yok.” bilgisini verdi.

LASTİK OTELİ 40 LİRA

Lastik fiyatlarının yanı sıra diğer işlemlerin fiyatını veren Karaca, “Lastik sökme takma 60 TL, lastik oteli 40 TL, rot balans sadece önlerde ise 50 lira arka lastiklerde varsa 70 lira. Bu fiyatlar binek araçlar içindir. Jant düzeltmesi 50 lira 17 inç üzeri jantlar daha pahalı. Lastik tamiri 30 liradır” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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