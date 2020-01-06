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Kar tatili haberleri gelmeye başladı

Adıyaman'ın Sincik ve ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün, Çelikhan ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kar tatili haberleri gelmeye başladı

Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve bugün de devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. İlçeye bağlı Aksu, Geçitli, Alancık, Balkaya, Arıkonak, Serince, Çat, Taşkale, Karaköse, Uğurlu, Şahinbeyle ve Şahkolu köylerine ulaşım sağlanamazken tüm okullarda Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

ÇELİKHAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde taşımalı eğitim gören okullarda kar nedeniyle bir gün ara verildi.

İlçede iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan merkez Cumhuriyet Ortaokulu, Askerhan İmam Hatip Ortaokulu ile Taşdamlar, Korucak, Fatihan köyü ilkokullarında Pazartesi günü eğitime ara verildiği duyruldu. İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyuran İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, "İlçe Hıfzısıhha kurulu tarafından bazı köy yollarının kar yağışından dolayı kapalı olmasından taşıma merkezi olan Cumhuriyet ortaokulu ve Askerhan İmam Hatip Ortaokulu ile Taşdamlar, Korucak, Fatihan köyü ilkokulunda 06.01.2020 pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" dedi.

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