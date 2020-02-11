Kar tatili haberleri gelmeye başladı

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar bugün da tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği iller...

SİİRT'TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Siirt'te etkili olan kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Siirt il merkezi ve merkeze bağlı köylerimizde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve etkili olan soğuklar nedeniyle 11 Şubat 2020 Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamileler de idari izinli sayılacaklardır."

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)

ŞIRNAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde okullarda eğitime yarın için ara verildi.

Şırnak Valiliği, etkili olan kar yağışı ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı ve devamında oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2020 günü Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ile Solhan ilçelerinin tümünde, kent merkezi ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bingöl'de kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Solhan ve Karlıova ilçelerimizde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapan okullarda 11 Şubat günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)

BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bolu'da, yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle okullar, yarın tatil edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Kent genelinde 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı bugün sona erdi. Kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okullar, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağı tatille ilgili Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Ümit, "Meteorolojik verilere göre yüksek kesimlerde kar yağışı ve il genelinde aşırı buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar sebebiyle öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı gözönünde bulundurularak 11 Şubat Salı günü Bolu genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca aynı gerekçelerle engelli ve hamile kamu çalışanları da 11 Şubat günü idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

KAHRAMANMARAŞ'TA 5 İLÇEDE EĞİTİME 'SOĞUK' ENGELİ

Kahramanmaraş’ta soğuk hava nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yaklaşık bir haftadır soğuk havanın etkisi altında olan Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın devam etmesi nedeniyle 5 ilçenin kaymakamlıkları okulları yarın tatil etti.

Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre kentteki soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

KAYSERİ'NİN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri'nin 6 ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden yapılan saçıklamaya göre Kayseri'nin Bünyan, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 11 Şubat Salı günü tatil edildi.

KAYSERİ, (DHA)

MUŞ'TA, OKULLARA SOĞUK TATİLİ

Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde okullar, yarın için tatil edildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada Muş il ve ilçe merkezleri hariç okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi ve tipi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 11 Şubat 2020 Salı günü Muş İl merkezine bağlı köylerde (il merkezi hariç), Bulanık İlçesine bağlı köylerde (Bulanık merkez hariç), Malazgirt İlçesine bağlı köylerde (Malazgirt merkez hariç), Varto İlçe Merkezi ve bağlı köylerde, Korkut İlçesi taşımalı eğitim yapan köylerde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca bahse konu ilçe ve köylerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Şubat 2020 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.’’

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)

ERZURUM'DA 14 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Erzurum'da, merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ile birlikte 14 ilçede okullar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları; soğuk ve buzlanma nedeniyle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Şenkaya,Narman, Hınıs ve Karaçoban'da tüm okullar ‪11 Şubat 2020 Salı günü tatil edilmiştir" denildi.

Valilik, diğer ilçelerde ise taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilerin de bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Erzurum'da kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.