Kar tatili haberleri peş peşe geliyor

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kent merkezinde eğitime ara verildi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle cuma günü birçok kentte eğitim ve öğretime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda da yaşanan aksamalardan dolayı, kar tatili haberleri art arda geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat cuma günü kar yağışının bazı illerde devam edeceğini duyurdu. Türkiye'de devam eden kar yağışıyla beraber cuma günü birçok ilde eğitim ve öğretime ara verildi.

Yarın okullar tatil mi sorusu, valiliklerden ve kaymakamlıklardan gelen kar tatili açıklamaları ile cevap buldu. Bazı illerde yoğun kar nedeniyle üniversitelerde de öğrenime ara verildiği bildirildi.

Resmi açıklamalara göre, öğrencilerin dışında engelli ve hamile kamu personellerinin de yarın bazı illerde idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Peki, yarın hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 14 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller ve ilçeler...

* AĞRI MERKEZ

Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle il merkezinde okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından dolayı 14 Şubat Cuma günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerimizde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Valilik, engeli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağını bildirdi.

* ARTVİN VE GÜMÜŞHANE

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin genelindeki ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Gümüşhane'de ise taşımalı eğitim gören öğrenciler yarın izinli sayıldı. Ayrıca her iki ilde de engelli ve hamile kamu personellerine izin verildi.

* GİRESUN DOĞANKENT VE ÇAMOLUK

Giresun'da olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla eğitim öğretime bazı okullarda 1 gün ara verildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Doğankent ve Çamoluk ilçeleri genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü örgün ve yaygın eğitimde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Şebinkarahisar ve Eynesil ilçelerinde eğitim öğretime devam edilecek olup, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ise 1 gün izinli sayılacaklardır” denildi.

* BAYBURT'TA KAR TATİLİ UZADI

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edilen okullar yağışın devam etmesi üzerine yarın da tatil edildi.

Bayburt'ta devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Şubat 2020 Cuma günüde okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Cüneyt Epcim attığı tweette, “Bayburt İlimizde devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü 14.02.2020 Cuma günü Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir” dedi.

* HATAY MERKEZ VE İLÇELER

Hatay'da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Vali Rahmi Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

* SİİRT MERKEZ VE BAĞLI KÖYLER

Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt merkez ve merkeze bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı, ayrıca Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam eden kurslara da bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

* KAYSERİ BÜNYAN

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Bünyan'daki okullarda kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.

* BİTLİS AHLAT

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar 14 Şubat Cuma günü de (yarın) tatil edildi.

Ahlat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 14 Şubat Cuma günü (yarın) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi..

İlçe de böylelikle hafta içi 5 gün boyunca eğitime ara verilmiş oldu.

* VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME ARA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için tatil edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulunan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde 14 Şubat 2020 Cuma (yarın) günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

* ŞANLIURFA MERKEZ VE İLÇELER

Şanlıurfa Valiliği'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtilerek, "İl merkezi ve ilçelerimizde kreşler, ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Şubat 2020 Cuma günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personelimiz de kurumlarınca idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilerek sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayarak ve kızakla kayarak gönüllerince eğlendi.

Karayolları, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler ise kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

* HAKKARİ MERKEZ VE İLÇELER

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Hakkari Valiliği bir gün olan tatil süresini iki güne çıkarttığını duyurdu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2020 Cuma günü Hakkari Merkez ve ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün süre ile izinli sayılacaktır" denildi.

* ADIYAMAN KAHTA

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü tatil edildi.

Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Kahta ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

* ADIYAMAN SİNCİK

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verilecek.

Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kahta ilçesinde de don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

* DİYARBAKIR MERKEZ VE İLÇELER

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar yarın da tatil edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında kent genelinde bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi nedeni ile 14 Şubat Cuma günü, Diyarbakır genelinde eğitim veren okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı ifade edildi.

* MALATYA MERKEZ VE İLÇELER

Malatya Valisi Aydın Baruş, kent genelinde eğitim öğretimin 14 Şubat günü de yaşanan kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.

Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara binaen tüm ilçelerimizde bulunan MEB’na bağlı okullar ve eğitim kurumları 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir" dedi.

* ŞIRNAK MERKEZ VE İLÇELER

Şırnak’ta etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Şırnak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan amile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

* SİVAS MERKEZ VE İLÇELER

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte bu gece ve yarın kar yağışının aralıklarla devam edeceği aktarılarak kuvvetli buzlanma, don ve sis beklendiği kaydedildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

* BİNGÖL MERKEZ VE İLÇELER

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Yağış nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma ara verildiği ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

* MARDİN MERKEZ VE 7 İLÇESİ

Mardin'in 7 ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artuklu, Dargeçit, Derik, Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinde 14 Şubat Cuma eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

* ORDU'NUN 2 İLÇESİ

Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde kaymakamlıklardan edinilen bilgiye göre de her iki ilçede yarın eğitime ara verildi.

* MUŞ MERKEZ VE İLÇELER

Muş Valiliği, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi ile beklenen kar yağışı sebebiyle 14 Şubat 2020 Cuma günü İl genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağını bildirdi.

* KARS MERKEZ VE İLÇELER

Kars Valisi Türker Öksüz, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Vali Öksüz, hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağını belirtti.

* GAZİANTEP MERKEZ VE İLÇELER

Gaziantep il merkezi ve ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün daha tatil edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma Günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır. Gülümsemeniz daim olsun" ifadelerini kullandı.

* RİZE'NİN 6 İLÇESİ

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı Güneysu, Çamlıhemşin, Hemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde 14 Şubat 2020 Cuma ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Aynı ilçelerde engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

* KAHRAMANMARAŞ'IN 5 İLÇESİ

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 3'ü tamamen, 2'si kısmen olmak üzere 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş'ta karın etkili olduğu ilçelerde peş peşe tatil haberleri geldi. Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde kaymakamlıklarca okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde ise kırsallardaki eğitime 1 gün ara verildi.

* NEVŞEHİR MERKEZ VE İLÇELERİ

Nevşehir’de yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

* TUNCELİ MERKEZ VE İLÇELERİ

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde (merkez ve 7 ilçemizde )14 Şubat 2020 Cuma bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

* BATMAN'IN 2 İLÇESİ

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 14 Şubat'ta da tatil edildiği bildirildi.

Sason ve Kozluk Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri genelinde 14 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.