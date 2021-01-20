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Kar yağışı Abant ve Kartalkaya'ya ilgiyi arttırdı

Abant ile Kartalkaya kar yağışıyla doğa ve kayakseverlerin ilgi odağı oldu.
Kar yağışı Abant ve Kartalkaya'ya ilgiyi arttırdı

Bolu'daki doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı ile kış turizminin önemli noktalarından Kartalkaya Kayak Merkezi, geçen haftadan beri yoğun şekilde yağan kar yağışıyla doğa ve kayakseverlerin ilgi odağı oldu.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Abant Tabiat Parkındaki gölün yüzeyi de kısmen buz tuttu.

Yurt içinden ve yurt dışından konaklamak ve günübirlik tatil için Abant'ı tercih edenler, göl çevresinde yürüyüş yapıyor, şambrelle kayıp, ata ve faytona binerek keyifli vakit geçiriyor.

Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan yaklaşık 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'ne de gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Merkezdeki Dorukkaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, aralık ayında yağmayan karın ocak ayında etkisini gösterdiğini söyledi.

Bölgede bir haftadır etkili olan kar yağışıyla pistlerdeki kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metre olduğunu aktaran Avcı, "Kar kalitesi son günlerin en güzeli, kristal kar. Kaydığınız zaman o zevki ve kaliteyi hissediyorsunuz. Onun için bunu kaçırmayalım. Mutlaka sezon içinde kayak yapalım." diye konuştu.

Avcı, normal şartlarda sezonun mart ayının sonunda bittiğini ancak geç gelen kar yağışıyla 1-2 hafta uzayabileceğini belirterek, "Özellikle güney otellerinin geç açılması ve kayakseverlerin yurt dışına gidememesi sezonu uzatacaktır. Zaten yurt dışından çok talep var. Yurt içinden de yurt dışına gidemeyen vatandaşlarımız burayı beğendiklerini ifade ediyor." dedi.

Yarı yıl tatili döneminin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Avcı, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin evde sıkılmış olmalarını göz önünde bulundurmak lazım. Öğrencilerimizin de pandemi şartlarında kayak yapabilmeleri için olağanüstü seviyede tedbirlerimizi aldık. O yüzden gönül rahatlığıyla gelebilirler. Pistler şu an harika. Gerçekten kartpostal gibi. Belki onlar gelene kadar kar 2 metreyi bulur. Onun için bu tatili burada yapmalarını istiyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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