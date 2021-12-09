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Kar yağışı çok sayıda kenti beyaza bürüdü
Kar yağışı çok sayıda kenti beyaza bürüdü
Kar yağışı çok sayıda kenti beyaza bürüdü
09 Aralık 2021 Perşembe 15:12
Kar yağışı çok sayıda kenti beyaza bürüdü
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