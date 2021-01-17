Kar yağışı sonrası mahsur kalan kampçıları AFAD kurtardı

YALOVA'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan kampçılar, AFAD ve bölge sakinleri tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası kurtarıldı.

Yalova Merkez'e bağlı kırsal Güneyköy Mahallesi yakınlarındaki Beşpınar mevkisinde karavanlarında kamp yapan 20 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Mahsur kalan kampçılar, Güneyköy mahallesi muhtarı Hacı Murat Erhan'a ulaşarak yardım istedi. Muhtar Erhan’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine durumu bildirdi. AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına mahalle sakinleri de eşlik etti. 4 saatlik arama çalışması sonrası AFAD İl Müdürlüğü’ne ait kar üstü araçla bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan kampçıları, bulundukları bölgeder alarak, köy merkezine ulaştırdı.