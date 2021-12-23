  • BIST 1.836,73
  • Altın 677.55611
  • Dolar 11.7654
  • Euro 13.3692
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -10 °C
»

Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Ankara'da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kar küreme ve tuzlama araçları buzlanma nedeniyle şehrin ana güzergahlarında çalışma başlattı.

Yetkililer vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Lastikleri kış şartlarına uygun olmayan sürücülerin karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda duyarlı olunmasına istedi.

Kuğulu Park buz tuttu
Şehrin parklarında kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuz soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Havuzdaki fıskiyelerin altlarında buz kalıpları oluşurken, parkın ev sahipleri kuğular ve ördeklerin yaşam alanı daraldı.

Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışıyla Anıtkabir ve Ulus Meydanı da beyaza büründü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı23 Aralık 2021 Perşembe 09:23
  • Zonguldak'ta karın keyfini vatandaşlar ve çocuklar çıkardı22 Aralık 2021 Çarşamba 23:09
  • Çorum'da zincirleme kaza: 3 ağır yaralı22 Aralık 2021 Çarşamba 22:11
  • Trabzon'da kar yağışında öğrenciler mahsur kaldı; eğitime kar tatili22 Aralık 2021 Çarşamba 21:13
  • 7 yaşında kalp yetmezliğinden öldü22 Aralık 2021 Çarşamba 20:18
  • Sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbullun saldırısına uğrayan Asiye, ağır yaralandı22 Aralık 2021 Çarşamba 19:21
  • Başından yaralanan karaca tedaviye alındı22 Aralık 2021 Çarşamba 18:23
  • Karlı kaplı köyde mahsur kalan hastaya 5 saatte ulaşıldı22 Aralık 2021 Çarşamba 18:22
  • Denizli'deki Yayla Gölü buz tuttu22 Aralık 2021 Çarşamba 16:31
  • Bakır fabrikasının atölyesinde çıkan yangın söndürüldü22 Aralık 2021 Çarşamba 16:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti