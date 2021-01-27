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Kar yağışıyla coşan Kayseri'deki 'Türkiye'nin Niagarası' eşsiz manzaralar sunuyor

Aladağlar Milli Parkında, zirvedeki kar kütleleri ve buzullardan beslenen, son zamanlardaki yoğun kar yağışıyla coşan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, sunduğu doyumsuz manzaralarla ziyaretçi çekiyor.
Kar yağışıyla coşan Kayseri'deki 'Türkiye'nin Niagarası' eşsiz manzaralar sunuyor

Kayseri kent merkezine 190 kilometre Adana'nın Feke ilçesine de yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, 500 metrekarelik alanda 7 şelaleden oluşuyor.

Dağ yamaçlarından birbiri ardına akan şelaleler, ziyarete gelenleri cezbediyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en yüksekten dökülen birinci takım şelalesi olan ve turizm potansiyeli nedeniyle "Türkiye'nin Niagara'sı" olarak adlandırılan şelalenin, ilçenin en önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Salgın döneminde bile binlerce kişinin farklı illerden şelaleleri görmek için geldiğini anlatan Öztürk, salgın bittiğinde bu sayının daha da artacağını dile getirdi.

Şelalenin Türkiye turizmi için önemli olduğunu anlatan Öztürk, "Allah bize öyle bir güzellik vermiş ki Niagara Şelalesi'ne gitmeye gerek yok. Adeta bir fotoğraf stüdyosu, yeryüzü yaratıldığında açık bırakılmış bir musluk." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kapuzbaşı'na davet eden Öztürk, bu sayede şelalenin dünyaya tanıtılabileceğini ifade etti.

Öztürk, bölgedeki son yağışlarla debisi artan şelalenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü dile getirdi.

Salgın nedeniyle doğa ve izole alanları tercih edenleri Yahyalı'ya davet eden Öztürk, ilçenin hem doğası hem de tarihi yapısıyla ziyaretçilerini beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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