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Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: PKK'nın çözüldüğünü görüyoruz
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Güncel
26.06.2019 11:00
Kara Harp Okulu davasında karar
Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar dahil 19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Davada ayrıca, 28 sanık müebbet hapse mahkum edildi.
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