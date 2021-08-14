  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,21
  • Dolar 8,5430
  • Euro 10,0400
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi

Emekliye ayrılan Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı görevini Orgeneral Musa Avsever'e devretti.
Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi

Emekliye ayrılan Orgeneral Ümit Dündar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Musa Avsever'e devretti.

Orgeneral Dündar'ın yaş haddinden emekliye ayrılması dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir-teslim töreni düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü, Karargah'a gelişlerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Bakan Akar'ın şeref defterini imzalamasının ardından devir teslim törenine geçildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Orgeneral Avsever'e devreden Orgeneral Dündar, "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devrediyorum." ifadesini kullandı.

Brövesi takılan Orgeneral Avsever ise "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devralıyorum." dedi.

Avsever, komutanlık forsunu hediye etti
Törenin sonunda Avsever, Orgeneral Dündar'a, görevi süresince kullandığı "komutanlık forsunu" hediye etti.

Törende konuşan Akar, 2230 yıllık şanlı tarihe sahip Kara Kuvvetlerini TSK'nın gözbebeği olarak nitelendirdi.

Dündar'ın görevini üç sene boyunca büyük başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Akar, "Göreviniz süresince tarihe geçecek başarılı görevler icra ettiniz. Ülkemize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize katkılarınızdan dolayı daima büyük bir saygıyla anılacaksınız. Başarılarınızdan dolayı sizleri en içten duygularla kutluyor, yeni hayatınızda sağlık, esenlikler diliyorum." şeklinde konuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığını devralan Avsever'i tebrik eden Akar, "Yeni görevinizde de başarılı olacağınızdan, ülkemize, milletimize, Kara Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacağınızdan eminiz. Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanı'mız adına kutluyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kastamonu'da babasının yanında sele kapılan Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:17
  • Bozkurt'ta sel anında yaşadıklarını anlatan vatandaşlardan yardımlar için devlete teşekkür14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:17
  • Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:14
  • Bartın'da selden etkilenen alanlarda çalışmalar sürüyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:13
  • Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:13
  • İkna yoluyla bir terörist teslim oldu14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:12
  • Emniyetten dolandırıcılıkla ilgili uyarı mesajlarına ilişkin açıklama14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:12
  • Bozkurt ilçesinde vatandaşlar arama çalışmalarından gelecek güzel haberi bekliyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:11
  • Ardahan'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı köylerde su baskınları yaşandı14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:10
  • Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti