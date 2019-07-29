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Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Kara Kuvvetleri'ndeki FETÖ operasyonununda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; Ankara ilinde kurulu bulunan umuma açık sabit hatlardan FETÖ silahlı terör örgütünün sivil mahrem imamları tarafından aranmak suretiyle örgütsel iletişim kurdukları değerlendirilen ve haklarında soruşturma başlatılan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan Astsubay rütbesindeki 41 şüpheli hakkında bugün itibarıyla yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 16 şüpheli yakalandı. Soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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