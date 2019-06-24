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Kara Kuvvetleri'nde operasyon: Aralarında albay ve yüzbaşılar da var...

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 2 albay, 9 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 2 sözde yönetici de yer alıyor.
Kara Kuvvetleri'nde operasyon: Aralarında albay ve yüzbaşılar da var...

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 2 albay, 9 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ile bu askerlerle irtibatlı 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, şüphelilerden 17'sinin halen görevde olduğu, diğerleri hakkında da soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı ifade edildi.

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