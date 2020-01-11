Kara lahana ve hamsi birleşti, 'hamsili suşi' oldu

Rize'de, Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, çiğ balık ve yosun kullanılarak yapılan Japonların ünlü yemeği 'suşi', Karadeniz yemek kültürünün temel lezzetlerinin başında gelen kara lahana ve hamsili olarak denendi.