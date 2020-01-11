Kara lahana ve hamsi birleşti, 'hamsili suşi' oldu

Rize'de, Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, çiğ balık ve yosun kullanılarak yapılan Japonların ünlü yemeği 'suşi', Karadeniz yemek kültürünün temel lezzetlerinin başında gelen kara lahana ve hamsili olarak denendi.
11 Ocak 2020 Cumartesi 09:22
Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Dilara Türüt’ün (17) çalışması sonucu, kara lahana ve hamsi birleşti, Uzak Doğu mutfağının simge yemeği 'suşi’ye dönüştü. Okul yönetimi, beğeni toplayan 'hamsili suşi' adı verilen farklı lezzete, patent almaya hazırlanırken, çalışmalarını sürdüren Türüt de "Başka kültürlerin yemeklerini Karadeniz yemeklerine dönüştürmek için tarifler yapmaya devam edeceğim" dedi.
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