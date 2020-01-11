  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
» »

Kara lahana ve hamsi birleşti, 'hamsili suşi' oldu

Kara lahana ve hamsi birleşti, 'hamsili suşi' oldu
Rize'de, Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, çiğ balık ve yosun kullanılarak yapılan Japonların ünlü yemeği 'suşi', Karadeniz yemek kültürünün temel lezzetlerinin başında gelen kara lahana ve hamsili olarak denendi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Dilara Türüt’ün (17) çalışması sonucu, kara lahana ve hamsi birleşti, Uzak Doğu mutfağının simge yemeği 'suşi’ye dönüştü. Okul yönetimi, beğeni toplayan 'hamsili suşi' adı verilen farklı lezzete, patent almaya hazırlanırken, çalışmalarını sürdüren Türüt de "Başka kültürlerin yemeklerini Karadeniz yemeklerine dönüştürmek için tarifler yapmaya devam edeceğim" dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Kara lahana ve hamsi birleşti, 'hamsili suşi' oldu
Kara lahana ve hamsi birleşti, 'hamsili suşi' oldu
Kar kalınlığı 3 metreyi aştı
Kar kalınlığı 3 metreyi aştı
AVM'de facia: Ölü ve yaralılar var
AVM'de facia: Ölü ve yaralılar var
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı
Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler
Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler
Bankayı soydu böyle kaçtı
Bankayı soydu böyle kaçtı
Son Eklenen Videolar
Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü
Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü gözyaşlarını tutamadı
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü gözyaşlarını tutamadı
Eşini yatakta yakaladı: Canlı yayında böyle cezalandırdı
Eşini yatakta yakaladı: Canlı yayında böyle cezalandırdı
Sultanbeyli'de yüreklerin ağza geldiği kaza kamerada
Sultanbeyli'de yüreklerin ağza geldiği kaza kamerada
Tuzla'da kaçak döküm dehşeti...
Tuzla'da kaçak döküm dehşeti...
Mehmetçik yeni yıla böyle girdi: 'Gözünüz arkada kalmasın'
Mehmetçik yeni yıla böyle girdi: 'Gözünüz arkada kalmasın'
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti