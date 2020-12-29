Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntüler

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.