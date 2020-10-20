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Kara yolu kenarında ceset bulundu; çarpıp kaçan sürücü aranıyor

İZMİR'in Torbalı ilçesinde otoyol kenarında Sinan Kaya'nın (39) cansız bedeni bulundu. Kaya'ya bir aracın çarpıp kaçtığı belirlendi. Polis, kaçan aracı ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
Kara yolu kenarında ceset bulundu; çarpıp kaçan sürücü aranıyor

İzmir- Aydın kara yolunun Çaybaşı mevkisinde saat 09.30 sıralarına bir erkek cesedi olduğunu görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin Sinan Kaya'ya ait olduğunu saptadı. Bir aracın çarparak ölümüne neden olduğu belirlenen Kaya'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaya'ya çarpıp kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.

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