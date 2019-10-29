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Kara yolunda dalgalanan dev Türk bayrağı

Samsun'un Kavak ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun kenarında 116 metre uzunluğundaki direkte dalgalanan 2 bin metrekarelik Türk bayrağı görenlerin dikkatini çekiyor.
Kara yolunda dalgalanan dev Türk bayrağı

Samsun'da kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda dalgalanan 2 bin metrekarelik Türk bayrağı, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kavak ilçesinde Ankara kara yolundaki akaryakıt istasyonunun kenarında bulunan dev Türk bayrağı, kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor. Bayrağı gören vatandaşlar, bu alanda fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Tesis müdürü Murat Kaskor, 116 metre uzunluğundaki direkte dalgalanan bayrağın 2 bin metrekare olduğunu söyledi.

Kaskor, bayrak için temele ve direğe yaklaşık 24 bina için harcanan 400 ton beton döküldüğünü belirtti.

Bayrağın 2010 yılında yapıldığını anlatan Kaskor, "Bayrağımız 450 kilogram ağırlığında. Yıprandığında düzenli olarak yenisiyle değiştiriyoruz." dedi.

Kaskor, "Bayrağın altında 16 Türk devletinin bayrağı ve mescit var. Vatandaşlar bayrağımıza yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'nin en büyük bayrağını görmek, onunla fotoğraf çektirmek vatandaşları heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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