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Karaaslan'dan esnaflara ziyaret

HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan ve beraberindeki heyet, ziyaret ettiği esnafın sıkıntılarını ve şikayetlerini dinledi.
Karaaslan'dan esnaflara ziyaret

Esnaf ziyaretinde HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan’a Başkan Yardımcıları Reşat Uşar, Keçiören İlçe Başkanı Enver Yıldırım ve parti yönetiminden bir heyet eşlik etti.

Karaarslan, esnaf ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, esnafın salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında zor günler geçirdiğini belirtti.

Salgın süreci sonrası esnafın durumunu yerinde görmek ve sıkıntıların tespiti için esnaf ziyareti yaptıklarını dile getiren Karaarslan, "Esnafımız gelecekten ümitli tekrar bir kapanmanın olmasını istemiyor. Hâlihazırda kayıplarını kapatmak için sezonun biraz daha canlanmasını beklemekte. Daha iyimser bir tablo var. Bazı esnafımız halen fazla bir iş yapamadığını kayıplarını telafi edemediklerini dile getirdiler. İnanıyoruz ilerleyen süreçte bir daha kapanma olmazsa esnafımız bu mağduriyeti giderecektir." dedi.

"Esnafımız kredilerini ödeyemediklerinden dert yandılar. Esnaf, bunun da kolaylaştırılması adına bir daha destek sunulmasını hatta bu kredilerin gerekirse ödemelerin ertelenmesini yahut bunların bir kısmının faizlerinin silinmesini beklemektedir." ifadelerine yer verdi.

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