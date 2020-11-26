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Karabağ - Sivasspor: 2-3

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'üncü maçında Sivasspor, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup etti.
Karabağ - Sivasspor: 2-3

Karabağ'ın ev sahipliğinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 40'ıncı ve 79'uncu dakikalarda Kone ile 58'inci dakikada Kayode kaydetti. Karabağ'ın golleri ise 8'de Zoubir ve 51'de Matic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkma şansını sürdürdü. Karabağ ise bu haftayı da puansız geçti.

Öte yandan grubun diğer maçında Maccabi Tel Aviv ile Villarreal 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Villarreal 10, Maccabi Tel Aviv ise 7 puana yükseldi.
 

8'inci dakikada savumanın arkasına sarkan Zoubir, ceza sahasına sokuldu ve kaleci Samassa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.

39'uncu dakikada Sivasspor'da Yasin'in baskısıyla topu kapan Gradel'in kaleye şutunda top rakibin eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

40'ıncı dakikada topun başına gelen Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

51'inci dakikada İbrahimli'nin sol çaprazdan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa Matic gelişine sert bir vuruş yaptı ve takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

58'inci dakikada Yasin'in sağ kanattan içeri kestiği ortada Kayode'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşu ağları sarstı: 2-2.

79'uncu dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan hızlı çıktığı atakta bu oyuncunun pası ceza sahası yayına yakın bir bölgede bulunan Kone'ye gitti. Kone yaptığı plase vuruşla takımını maçta ilk kez öne geçiren golü attı: 2-3.

Karşılaşma Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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