  • BIST 1.136
  • Altın 505,829
  • Dolar 8,2460
  • Euro 9,6994
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 19 °C
»

Karabağ Villarreal’i İstanbul’da konuk ediyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 2. hafta Karabağ-Villarreal karşılaşması, Azerbaycan'ın içinde bulunduğu savaş durumu nedeniyle İstanbul'a alındı.
Karabağ Villarreal’i İstanbul’da konuk ediyor

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında yarın İspanya'nın Villareal takımı ile İstanbul'da karşılaşacak.

Yaklaşık 30 yıldır işgal altındaki toprakları Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılara maruz kalan Azerbaycan'daki savaş durumu nedeniyle UEFA, Karabağ-Villareal müsabakasının tarafsız sahada oynanmasını istedi.

UEFA'nın farklı ülkelerle ilgili teklifini güvenlik ve provakasyon endişeleri gerekçesiyle kabul etmeyen Karabağ Futbol Kulübü, bunun üzerine Türk kulüplerine mektup yazdı. Türk kulüplerinden "Stadyumumuz her zaman Karabağ takımının hizmetindedir." şeklinde yanıt alan Azerbaycan temsilcisi, müsabakayı Türkiye'de oynamayı teklif etti.

UEFA da Karabağ'ın teklifini kabul ederek, karşılaşmanın İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılmasına karar verdi.

Saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Çekya Futbol Federasyonundan hakem Pavel Orel yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçını kaybetti
Karabağ, I Grubu'ndaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Azerbaycan ekibi, I Grubu'nda Villareal'in yanı sıra Türkiye'den Demir Grup Sivasspor ve İsrail'den Maccabi Tel-Aviv takımlarıyla mücadele ediyor.

Grubun ilk haftasında İsrail temsilcisine konuk olan mavi-beyazlılar, karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

Villareal ise sahasında Demir Grup Sivasspor'u 5-3 mağlup etti.

Gruptaki diğer karşılaşmada Demir Grup Sivasspor, yarın aynı saatte Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barcelona'da kulüp başkanı ve yönetim kurulu istifa etti28 Ekim 2020 Çarşamba 09:13
  • Kahramanmaraşspor'da 23 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı27 Ekim 2020 Salı 21:39
  • Beşiktaş'tan yeni başlangıç27 Ekim 2020 Salı 13:22
  • Antalyaspor evindeki yenilmezlik serisine Fenerbahçe maçını eklemek istiyor27 Ekim 2020 Salı 11:53
  • Beşiktaş'tan yeni başlangıç27 Ekim 2020 Salı 11:52
  • Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı: Terörden temizlenen sahaları sporla doldurmak için buradayız27 Ekim 2020 Salı 11:51
  • Serie A'da Milan-Roma maçında kazanan olmadı27 Ekim 2020 Salı 09:17
  • MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcu, bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı27 Ekim 2020 Salı 09:16
  • İngiltere Premier Lig'de 2 koronavirüs vakası tespit edildi27 Ekim 2020 Salı 09:15
  • Demba Ba’dan, Fransız gazeteciye 'Parisliler İstanbul’da güvende olacak' cevabı27 Ekim 2020 Salı 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti