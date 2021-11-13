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Karabağ'da Ermeniler Azerbaycan ve Rus askerlerine terör saldırısı düzenledi

Karabağ'da Azerbaycan ve Rus askerlerine Ermenilerce terör saldırısı düzenlendi, saldırıda 3 Azerbaycan askeri yaralandı.
Karabağ'da Ermeniler Azerbaycan ve Rus askerlerine terör saldırısı düzenledi

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığından yapılan ortak açıklamada, Şuşa şehri Taşaltı köyü yakınlarında Azerbaycan ve Rus askerlerinin nöbet tuttuğu kontrol noktasında Norayr Mirzoyan isimli Ermeni vatandaş ve başka şahıslar tarafından RGD-5 tipli el bombası atıldığı bildirildi.

Saldırıda 3 Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Öte yandan sosyal paylaşım sitelerinde, Azerbaycan ve Rus askerlerinin nöbet tuttuğu kontrol noktasında el bombası atılması ve bir kişinin Rus askerlerce gözaltına alındığına dair görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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