  • BIST 1.402
  • Altın 467,245
  • Dolar 7,7600
  • Euro 9,4941
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
»

Karabağ'dan Suriye'ye tabutla döndüler

Ermenistan saflarında savaşmak için Karabağ’a giden Halep Ermenilerinden çoğu öldü. 30’a yakın tabut Ermenistan’ın başkenti Erivan’dan havalanan uçakla, Lazkiye’deki Rus Hava Üssü Hmeymim’e getirildi. Cenazeler
Karabağ'dan Suriye'ye tabutla döndüler

Savaşa katılmak üzere Karabağ’a giden Halep Ermenilerinin birçoğu çatışmalarda öldü. 30’a yakın Ermeni’nin cesedi Ermenistan’ın başkenti Erivan’dan havalanan uçakla, Lazkiye’de bulunan Rus Hava Üssü Hmeymim’e getirildi. Çoğunluğu Halep’ten Ermenistan’a giden cenazelerin Moskova’ya bağlı milislerce, geldikleri şehirlere götürüldüğü ortaya çıktı. Cenazelerin geçtiğimiz haftalarda Süleymaniye ve Aziziye mahallelerinde tören düzenlenerek defnedildiği öğrenildi.

SÖZLEŞMEYLE ERMENİSTAN’A

Öte yandan Esad’a bağlı bazı askerler ile Moskova’ya bağlı yetkililerin söz konusu Hristiyan birliklerine asker alma görevini gizli olarak yürüttüğü iddia ediliyor. Hatta Hristiyan milislerle, Wagner gibi paralı asker modeline benzer şekilde 3 aylık sözleşme imzalandığı, bu sözleşme kapsamında da savaşmak üzere Ermenistan’a gönderildiği ortaya çıktı.

SAVAŞA GİDENE BİN 500 DOLAR MAAŞ

Suriye Ermenileri ve Asurlulardan oluşan paralı asker birliklerinin, Karabağ Savaşı’na sunacakları katkıya karşılık aylık 1500 ABD doları maaş aldığı, maaşın yanı sıra gelecekte Ermenistan’a seyahat etme ayrıcalığı hatta Ermeni vatandaşı olma fırsatı elde edecekleri de ifade edildi. Ermenistan’da hayatını kaybeden 30’dan fazla Suriye Ermeni’sine tazminat ödeme görevini ise Esed rejimi üstlendi. Her aileye 200.000 Suriye lirası tazminat ödendi.

PARAYLA ASKER DEVŞİRDİLER

Suriyeli sivilleri askere almak için girişimlerde bulunan Rus yönetimi, ilk önce Hristiyan savaşçıları toplayarak ciddi bir altyapı oluşturdu. Ermeniler ve Asurlu savaşçıların yer aldığı birliklere eleman kazandırmak için piskopos ve rahiplerin aktif rol aldığı ifade ediliyor. Esed rejiminin söz konusu din görevlilerine, asker devşirmek için maddi destek sağladığı da iddia edildi. Rejim güçlerinin Ermeni ve Asurluları, Ermenistan lehine savaştırmak için “Ermeni halkı katliama maruz kalıyor” algısıyla kara propaganda yürüttüğü, bu şekilde birlikler içindeki heyecanı diri tutmayı hedeflediği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Satar: Önlem alınmazsa yumurtadaki çekirgeler 2021'de istilaya neden olur17 Aralık 2020 Perşembe 10:24
  • Türbeye Fransız tarzı tente takılmasına tepki17 Aralık 2020 Perşembe 10:05
  • AFAD ekibi 'Muhammed bebeğin mutluluğu'na oy verdi17 Aralık 2020 Perşembe 10:02
  • ABD Ulusal İstihbaratı, başkanlık seçimi değerlendirmesini belirlenen tarihte teslim edemeyeceğini açıkladı17 Aralık 2020 Perşembe 10:00
  • Çin ile ABD arasında askeri istişare toplantısı polemiği17 Aralık 2020 Perşembe 09:59
  • Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor17 Aralık 2020 Perşembe 09:54
  • İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu yapıldı17 Aralık 2020 Perşembe 09:53
  • Çanakkale açıklarında 23 sığınmacı kurtarıldı17 Aralık 2020 Perşembe 09:53
  • Karabağ'dan Suriye'ye tabutla döndüler17 Aralık 2020 Perşembe 09:50
  • Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü17 Aralık 2020 Perşembe 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti