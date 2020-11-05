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Karabük Üniversitesi’nde eski model araçlar sergileniyor

KARABÜK Üniversitesi’nde, 1952 ile 1988 yıllarında arasında üretilen 40 araç, oluşturulan açık hava müzesinde sergilendi.
Karabük Üniversitesi’nde eski model araçlar sergileniyor

Karabük Üniversitesi, 1952 ile 1988 arasındaki yıllar arasında üretilen, aralarında minibüs, kamyon ve traktörün de yer aldığı 40 otomobili üniversitede oluşturulan açık hava müzesinde sergiliyor. Üniversitenin aldığı veya üniversiteye bağışlanan araçlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, "Hepimiz bu araçları bir şekilde yollarda görmüştük. Bu araçları burada toparladık ki Karabük için, Karabük Üniversitesi için bir değer oluştursun. Üniversitenin içinde gezerken bakıyorum, insanlar çocukları ile buraya, akşam gezmeye geliyorlar. Bu alanı farklı araçlarla neşeli ve huzurlu bir alan haline dönüştürdük. Karabük ve şehir dışından ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi.

Rektör Polat yeni bağışlar beklediklerini belirterek, "Elimizde şu an 40 civarı bir araç var ama tahmin ediyorum ki bunlar yakın zamanda 100 aracı geçecektir. Çünkü birçok kişinin elinde atadan, dededen kalma araçlar var. Onları buraya bağışlarlar diye düşünüyorum ki böyle talepler de var. Biz onların isimlerini yazacağız ve araçlarını buraya alacağız" diye konuştu.

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