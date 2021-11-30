Karabük ve Manisa'da kuvvetli fırtına ve yağmur etkili oldu

Karabük ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu.

Karabük'te akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ve yağış etkili oluyor. Kayabaşı Mahallesi Lala Mustafa Paşa Caddesi'ndeki yaklaşık 10 metrelik ağaç, kuvvetli fırtına nedeniyle devrilirken, koparak yere düşen elektrik kabloları tehlike oluşturdu. İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeye giriş ve çıkışları kapattı. İtfaiye ekipleri, fırtına nedeniyle çevreye savrulan ağaç parçalarını iş makinesi yardımı ile kaldırdı. Ağacın kaldırılması ile cadde trafiğe yeniden açıldı. Karabük Valiliği, kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı. Manisa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle ilçedeki bazı meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, ana caddelerde trafik yoğunluğunun oluştuğu gözlendi.