Karabükspor'u 7-0 yendi, galibiyet serisini 6'ya çıkardı

Etimesgut Belediyespor 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Kardemir Karabükspor’u 7-0 yenerek puanını 43’e çıkardı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde ligin 2. yarısına iyi başlayan başkent ekibi 6. seri galibiyetini aldı.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Melis Özçiğdem yönetirken yardımcılıklarını Deybet Gök ve Sedef Aktan yaptı.

Maçın golleri Ö. Faruk Ermeç (3), Ahmet Sarı (2), Ahmet Sun ve Çağlayan Menderes’ten geldi. Puanını 43'e çıkaran başkent ekibi play-off iddiasını ileriki maçlara taşıdı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, takımı galibiyetinden dolayı kutladı

Son 6 maçında rakip filelere 25 gol bırakan Etimesgut Belediyespor grupta 8. sırada bulunuyor. Bu hafta play-off rakiplerinden Turgutluspor deplasmanına gidecek başkent ekibi rakibini yenerek hem seriye devam etmek hem de play-off iddiasını sürdürmek istiyor.