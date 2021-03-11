  • BIST 1.556
  • Altın 414,863
  • Dolar 7,4719
  • Euro 8,9490
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -2 °C
»

Karabükspor'u 7-0 yendi, galibiyet serisini 6'ya çıkardı

Etimesgut Belediyespor 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Kardemir Karabükspor’u 7-0 yenerek puanını 43’e çıkardı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde ligin 2. yarısına iyi başlayan başkent ekibi 6. seri galibiyetini aldı. 
Karabükspor'u 7-0 yendi, galibiyet serisini 6'ya çıkardı

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Melis Özçiğdem yönetirken yardımcılıklarını Deybet Gök ve Sedef Aktan yaptı.

karabuk_etimsegut.jpg

Maçın golleri Ö. Faruk Ermeç (3), Ahmet Sarı (2), Ahmet Sun ve Çağlayan Menderes’ten geldi. Puanını 43'e çıkaran başkent ekibi play-off iddiasını ileriki maçlara taşıdı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, takımı galibiyetinden dolayı kutladı

hb4a3023.jpg

Son 6 maçında rakip filelere 25 gol bırakan Etimesgut Belediyespor grupta 8. sırada bulunuyor. Bu hafta play-off rakiplerinden Turgutluspor deplasmanına gidecek başkent ekibi rakibini yenerek hem seriye devam etmek hem de play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toplanan atıklar, canlıların besin kaynağı oluyor12 Mart 2021 Cuma 00:35
  • Ücretsiz internet hizmeti Başkent'in 20 noktasında hayata geçirildi12 Mart 2021 Cuma 00:35
  • Keçiören'deki okullarda aralıksız dezenfekte çalışması12 Mart 2021 Cuma 00:33
  • İhale tarihi netleşti12 Mart 2021 Cuma 00:32
  • Kahramankazan’da “çınarlar” unutulmadı 12 Mart 2021 Cuma 00:31
  • Danışma Merkezi hizmete açıldı11 Mart 2021 Perşembe 04:23
  • Deniz Dünyası’nda başlatılan dokunma havuzu çalışmaları devam ediyor11 Mart 2021 Perşembe 03:21
  • Asansör ve yürüyen merdivenler ekiplere emanet11 Mart 2021 Perşembe 01:20
  • Can dostlarına mama dağıtımı sürüyor11 Mart 2021 Perşembe 00:25
  • Uygulamalı budama eğitimi başladı11 Mart 2021 Perşembe 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti