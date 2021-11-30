Karabük'te 1600 yıllık kantar ağırlığı bulundu

Milattan önce 1. yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8. yüzyıla kadar Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında 1600 yıllık kantar ağırlığı bulundu.
30 Kasım 2021 Salı 14:33
Milattan önce 1. yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8. yüzyıla kadar Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında 1600 yıllık kantar ağırlığı bulundu.
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