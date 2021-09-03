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Karabük'te 3 mahalle, kule asansörle birbirine bağlandı

Karabük'te 3 mahalleyi birbirine bağlayan 53 metre uzunluğundaki kule asansör, törenle hizmete açıldı. Böylece kentte kule asansör sayısı 8'e çıkmış oldu.
Karabük'te 3 mahalle, kule asansörle birbirine bağlandı

Karabük'te şehrin yüksek ve engebeli mahallelerinde üst geçitler, yürüyen merdivenler, yaya köprüler, kule ve yatay asansörler, kentte ulaşımın kolayca gerçekleşmesini sağlıyor. Son olarak Yeni, Bayır ve Namık Kemal mahallelerini birbirine bağlayan 53 metre uzunluğundaki kule asansör, törenle hizmete açıldı.

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Törende konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili "Bu asansör, 3 mahalleye hitap etmekte. Yeni Mahalle, Bayır Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi. Bu mahallelerin hangisinden yola çıkarsanız, çıkın 15-20 dakika içerisinde hastaneye ulaşabilirsiniz. Bu asansör kulenin bize maliyeti 2 milyon 700 bin TL. Asansör, Karabüklü vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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