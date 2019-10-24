Karabük'te bina korkuluklarından atlayan adam

Karabük'te, koşarak 5 metreden apartman bahçesine atlayan Yusuf Y. (23) yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1073 Nolu Cadde’de meydana geldi. Yusuf Y., caddede bir süre gezinip 5 katlı apartmanın bahçesini inceledi. Daha sonra geri geri açılıp hızla koşarak 5 metre yükseklikten demir korkulukları aşıp bahçeye atladı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Y.’yi ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yusuf Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında kamyonete eşya taşıyanların hemen yanlarındaki habersiz şekilde eşya taşımaları dikkat çekti. Yusuf Y.’nin atlama anını cep telefonuna kaydettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.