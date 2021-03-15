  • BIST 1.555
  • Altın 419,564
  • Dolar 7,5419
  • Euro 8,9954
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Karabük'te bir okulun çalışanları ile öğrencileri ve bir site karantinaya alındı

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde bir özel eğitim okulunda koronavirüs vakası görülmesi üzerine tüm çalışan ve öğrenciler karantinaya alındı. Ayrıca 2 bloklu bir sitenin de karantinaya alındığı duyuruldu.
Karabük'te bir okulun çalışanları ile öğrencileri ve bir site karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir özel eğitim okulunda koronavirüs vakası görülmesi üzerine, okulun tüm çalışanları ve öğrencileri karantinaya alındı. Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hasan Gemici Özel Eğitim Okulunda  birden fazla Covid-19 Pozitif vakanın tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle okulun 16 Mart saat 05.00’dan, 26 Mart saat 05.00’a kadar 10 gün süreyle kapatılmasına ve Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Özel Eğitim Okulunda eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 14 Mart’ta karantina süresi bitecek olan Alibaba Anaokulunun karantina süresinin de 15 Mart 05.00’den 21 Mart 05.00’e kadar 7 gün süreyle uzatıldığı belirtildi.

2 BLOKLU SİTE DE KARANTİNADA

Karabük Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise, Safranbolu Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi’nde iki apartmandan oluşan Sarışen Sitesinin koronavirüs vakalarının tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, şerit çekti. Bugün saat 19.00´da başlayan karantina, 25 Mart saat 19.00´da sona erecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuzla’da bulunan 136 park çocuklar için dezenfekte edildi15 Mart 2021 Pazartesi 17:42
  • Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada15 Mart 2021 Pazartesi 17:37
  • Aksaray'da otomobiller çarpıştı: İki aileden 5 yaralı15 Mart 2021 Pazartesi 17:33
  • Duvara çarpıp devrilen otomobil, kaldırımdaki yayaları ezdi: 7 yaralı14 Mart 2021 Pazar 23:10
  • Alt geçide atlayan kadın yaralandı14 Mart 2021 Pazar 23:09
  • Burdur’da 50 dönüm sazlık yandı14 Mart 2021 Pazar 23:08
  • Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ve akrabası yaralı14 Mart 2021 Pazar 22:54
  • Motorlu testerenin boynunu kestiği genç, kurtarılamadı14 Mart 2021 Pazar 21:14
  • Koronavirüsten yaşamını yitiren Opr. Dr. Esat Ülkü anıldı14 Mart 2021 Pazar 21:13
  • Altıeylül ve Karesi, kesintisiz içme suyuna kavuşacak14 Mart 2021 Pazar 20:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti