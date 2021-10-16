Karabük'te hijyen malzemeleri üreten lisenin yıllık cirosu 1 milyon lira

Salgın nedeniyle 480 ton dezenfektan, çamaşır suyu, sıvı sabun ve kolonya gibi 14 çeşit hijyen malzemesi üreten Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okullar ve kurumların ihtiyaçlarını karşılayarak gelir sağlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde talebin hızla arttığı hijyen malzemeleri üretimine ağırlık veren Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yılda yaklaşık 1 milyon lira gelir elde ediyor.

Okulun kimya teknolojisi alanında eğitim gören öğrencileri, öğrendikleri teorik bilgileri laboratuvarlarda uygulamaya dönüştürüyor.

Salgın döneminden önce öğretmenleri gözetiminde küçük çapta hijyen malzemesi üretimine başlayan öğrenciler, tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19'un ardından taleplerin çoğalmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Okulda yılda 480 ton dezenfektan, kolonya, çamaşır suyu, yüzey temizleyici ve sıvı sabun gibi 14 çeşit hijyen malzemesi üreten öğrenciler, tüm okulların ve bazı kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Okulun yılda yaklaşık 1 milyon lira gelir elde etmesini sağlayan öğrenciler, bir yandan da aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

"Üretime katkı yapmaya çalışıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, bütün okulların dezenfektan ve hijyen malzemeleri ihtiyacını buradan karşıladıklarını anlattı.

Aynı zamanda emniyet, jandarma, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gibi kurumlara da malzeme gönderdiklerini aktaran Akbaş, "Salgın döneminde üretimimizi artırdık. Döner sermayemiz çalışıyor. Üretime katkı yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Akbaş, meslek liselerinin kara gün dostu olduğunu vurgulayarak, hem okulların hem de diğer kurumların ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

"14 çeşit ürün üretebiliyoruz"

Kimya öğretmeni Kamer Kurtul da salgın sürecinde dezenfektan, hijyen ve temizlik maddesi üretim atölyesini kurduklarını dile getirdi.

Okulun kimya teknolojisi alanında 5 öğretmen ve 20 öğrenciyle üretime devam ettiğini belirten Kurtul, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz hem bilgi ve becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Ürettiğimiz ürünleri kurumlarımıza ve dışarıya sattığımız için öğrencilerimiz pay alıyor. Aylık 40 ton civarında kapasiteye sahibiz. Yıllık 750 bin ile 1 milyon lira civarında da ciro yapmaktayız. Şu anda dezenfektan, el ve ortam dezenfektanı, hijyen maddeleri, çamaşır suyu ve sıvı sabun gibi 14 çeşit ürün üretebiliyoruz."

Kimya teknolojisi 11. sınıf öğrencisi Emircan Şirin de kimya laboratuvarında deneyler yaptıklarını, üretim atölyesinde ise öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürdüklerini ifade ederek, bu yolla aile bütçesine katkı sağladıklarını söyledi.

Öğrencilerden Erdem Talha Yüksel de aldıkları eğitimin ardından laboratuvarda hijyen malzemesi hazırladıklarını dile getirdi.