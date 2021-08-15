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Karabük'te sel nedeniyle çöken Arnavut Köprüsü menfez konularak ulaşıma açıldı

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde, kuvvetli sağanağın ardından oluşan selde çöken Arnavut Köprüsü'nün, menfez konularak ulaşıma açıldığı bildirildi.
Karabük'te sel nedeniyle çöken Arnavut Köprüsü menfez konularak ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Eflani ilçesinde meydana gelen selin yaralarının İl Özel İdaresi tarafından sarıldığı bildirildi.

Yıkılan köprülerin yeniden yapılarak ulaşıma açıldığı vurgulanan açıklamada, "Sel felaketinin ardından yıkılan ve Eflani ilçesini Ovacuma köyüne bağlayan Arnavut Köprüsü, Karabük İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı ekipler tarafından menfez konularak ulaşıma açıldı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Vali Fuat Gürel ve teknik personelle yaptıkları inceleme sonrası selden zarar gören alanlarda mesaiye ara vermeden başladıklarını, Arnavut Köprüsü'ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlandığını bildirdi.

Kentte 11 Ağustos'ta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyündeki Arnavut Köprüsü'nün çökmesi sonucu Ovaşeyhler, Karataş, Hacışaban ve Akçakese köylerinin yolları ulaşıma kapanmış, köylere ulaşım, Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü üzerinden sağlanıyordu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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