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Karabük’te, yıldırım isabet eden ormanda yangın

Karabük'ün Eskipazar ilçesi Sofular köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Karabük’te, yıldırım isabet eden ormanda yangın

Yangın söndürme çalışmaları bir uçak ve helikopter ile Karabük, Zonguldak, Bolu, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Afyonkarahisar, Yalova ve Eskişehir'den gelen 25 arazöz, 5 su ikmal tankeri, 1 greyder, 5 dozer, 11 ilk müdahale aracı, 15 pikapla yürütülüyor. Yangın söndürme çalışmalarına 150 orman personeliyle yaklaşık 80 vatandaş katıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Dün akşam saat 19.00 civarlarında yıldırım düşmesi sonucu bir yangın başladı bu bölgede. Hemen orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler ve bölgemizdeki diğer orman işletme müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri olaya hemen müdahale ettiler. Fakat arazinin engebeli olmasından kaynaklı geç saatlere kadar uğraşıldı. Geç saatlerde aslında kontrol altına alınmıştı, fakat sabaha karşı tekrar bir rüzgardan kaynaklı alevler arttı" dedi. 

'OLUMSUZLUK YAŞANMAZSA YARIN BİTİRMİŞ OLACAĞIZ'

20 hektar alanın yandığını ifade eden Vali Gürel, "Gün içinde uçak ve helikopter müdahalesiyle belli bir aşamaya geçildi. Şu anda da görüyorsunuz kontrol altında duruyor, ancak gece olduğu için inşallah olumsuzluk yaşanmazsa yarın herhalde bitirmiş olacağız. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Orman İşletme ekiplerimiz, 80'e yakın vatandaşımız yardımcı oldu. Orman İşletme ekiplerimiz 150’yi aşan personelimiz, jandarma ekiplerimiz dünden beri olayın içindeler. Geçmiş olsun diyorum yöre halkına, orman teşkilatımıza geçmiş olsun. 20 hektarlık bir alan şu anda, maalesef böyle bir şey ile karşı karşıya kalındı. Onun dışında inşallah büyümez. 20 hektarla inşallah kurtarmış olacağız. Birkaç arkadaşımızda araziden kaynaklanan bir yaralanma söz konusu. Onlarda da fazla sıkıntı yok" diye konuştu.

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