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Karaburun'da dalgıçlara yunus sürüsü eşlik etti

İzmir'in Karaburun ilçesinde dalgıçlar, yunus sürüsüyle karşılaştı.
Karaburun'da dalgıçlara yunus sürüsü eşlik etti

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Aslan Kayası mevkisi açıklarında kıyıya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta dalış yapan dalgıçlar, yunusları görünce büyük heyecan yaşadı.

Yunuslar, dalgıçların zaman zaman bir metre yakınına kadar geldi.

Dalgıçlar, yunusların su altındaki dansını kamerayla kaydetti.

Karaburun Dalış Merkezi'nin sahibi Hamdullah Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yunuslarla karşılaştıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Eylül ve ekim aylarında bölgede yunus sürüleri gözlendiğini aktaran Aras, "Bugün gerçekleştirdiğimiz dalışın sonuna doğru yunusların sesini duymaya başladık. Yarım saat sonra da kendilerini gördük. Muhteşem bir görüntüydü. Çok heyecanlandık. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca yunuslarla yüzdük." dedi.

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