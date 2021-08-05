  • BIST 1.413,800
  • Altın 494,77
  • Dolar 8,4450
  • Euro 9,9950
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKAKöyceğiz'de orman yangınlarının tehdit ettiği bir mahalle daha boşaltıldı
»

Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 3'üncü gününde devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı bir mahalledeki bazı evler tahliye edildi. Vali Hüseyin Aksoy ise şu ana kadar 350 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi. 
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye

Karacasu'nun Alemler ve Esençay mahalleri yakınlarındaki ormanlık alanda, salı günü saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede Karıncalı Dağı'na sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar da bölgeye yönlendirildi.  Söndürme çalışmaları sürerken, azalan alevler rüzgarın etkisiyle gece yeniden yayılmaya başladı. Gece boyunca yangın söndürme çalışmaları devam etti.

050820210814189800248.jpg

'YERLEŞİM YERLERİNİ ÇOK TEHDİT EDER BOYUTTA DEĞİL'

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Salı günü başlayan yangın tüm müdahalelere rağmen henüz kontrol altına alınmış değil. Yaklaşık 350 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Gerek hareketliliklerle gerek karadan orman işçileri STK ve vatandaşlar ile birlikte her türlü müdahale yapılıyor. Bizlerde oluşturduğumuz kriz masasın üzerinden konuyu yakından takip ediyoruz. Amacımız yangını kontrol altına alabilmektir. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu aşamada yerleşim yerlerini çok tehdit eder boyutta değil. Yerleşim yerlerine yakın olan noktalarda özellikle önlemler alındı. Uç noktalarda olan birkaç ev hasar gördü. Şu aşamada önemli bir sıkıntı gözükmüyor ama orman yangınlarında olmayacak demekte mümkün değil. Her noktada birçok tedbir alındı. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

050820210814109809111.jpg

BİR MAHALLE KISMEN TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Bozdoğan Kaymakamlığı ise yazılı açıklama yaparak, "Yaşadığımız orman yangınının bu gece yeniden parlayıp, Bereketli Mahallemizde bazı evlere 500 metre kadar yaklaşıp artan rüzgarla Bereketli Mahallemizi ve Kahvederesi Yaylamızın Ballıpınar bölgesini tehdit eden duruma geldiğinden üzücü bir olay yaşamamak için Bereketli Mahallemizde yolun üstündeki evlerle Ballıpınar bölgesinin tahliye edilmesine gerek görülmüştür. Karacasulu hemşerilerimizin bu kararımızda da bizleri haklı bulacağını umarak, bu mahalle ve bölgelerimizde oturanların yangın kontrol altına alınıncaya kadar hayvanlarıyla birlikte konutlarından  ayrılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

050820210814039804291.jpg

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı04 Ağustos 2021 Çarşamba 22:39
  • Kılıçdaroğlu: THK'nın bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz04 Ağustos 2021 Çarşamba 22:11
  • Şehit polis İbrahim Okçu son yolculuğuna uğurlandı04 Ağustos 2021 Çarşamba 21:47
  • Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı04 Ağustos 2021 Çarşamba 21:45
  • Manavgat, Marmaris ve Milas yangınlarının uydu görüntüsü04 Ağustos 2021 Çarşamba 21:45
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti04 Ağustos 2021 Çarşamba 19:57
  • Meteoroloji'den Antalya ve çevresi için yağış tahmini04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:44
  • STK'lardan 'orman yangını' açıklaması04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:41
  • Çiftçiler, elektrik kesintilerini yolu kapatarak protesto etti 04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:39
  • Muğla Kavaklıdere'deki yangında 3'üncü gün04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti