  • BIST 1.087
  • Altın 465,541
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7554
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 34 °C
»

Karadağ'da Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi öncülüğündeki ittifak oyların çoğunluğunu aldı

Karadağ'daki genel seçimlerde, Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi öncülüğündeki ittifak oyların yüzde 35,06'sını alırken, NATO karşıtı tutumuyla bilinen Demokrat Cephe öncülüğündeki ittifak ise yüzde 32,55 oy aldı.
Karadağ'da Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi öncülüğündeki ittifak oyların çoğunluğunu aldı

Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos Pazar günü yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı.

Devlet Seçim Komisyonu (DIK) tarafından paylaşılan sonuçlara göre, iktidardaki Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) öncülüğündeki "Karadağ İçin Kararlı" ittifakı oyların yüzde 35,06'sını aldı.

NATO karşıtı tutumuyla bilinen muhalif Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakı oyların yüzde 32,55'ini alırken, bir başka muhalif ittifak "Bizim Ulusumuz Barıştır" ise yüzde 12,53 oy elde etti.

Bir diğer muhalefet ittifakı "Siyahtan Beyaza" oyların yüzde 5,53'ünü alırken, Sosyal Demokratlar (SD) yüzde 4,10, Boşnak Partisi (BS) yüzde 3,98, Sosyal Demokrat Parti (SDP) yüzde 3,14, Arnavut ittifakları "Şimdi Zamanı" yüzde 1,58, "Oy Birliği" ise yüzde 1,14 oy kazandı.

Diğer parti ve ittifaklar seçim barajını geçemezken, seçime katılım yüzde 76,65 olarak açıklandı.

Muhalifler, bir farkla mecliste çoğunluğa sahip olacak
Bu sonuçlara göre, 81 sandalyeli ulusal meclisteki dağılım da şöyle oldu:

"Karadağ için Kararlı" ittifakı 30, "Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakı 27, "Bizim Ulusumuz Barıştır" ittifakı 10, "Siyahtan Beyaza" ittifakı 4, SD 3, BS 3, SDP 2, "Oy Birliği" ittifakı 1, "Şimdi Zamanı" ittifakı 1.

Bu sonuçlara göre, muhalif kanattaki üç ittifakın elde ettiği sandalye sayısı 41 olurken, DPS ve geçmiş dönemlerdeki koalisyon ortakları ise çoğunluğu kaybetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de ikinci kez Kovid-19'a yakalanan gençteki virüsün genetik dizilimi farklı çıktı31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:51
  • Karadağ'da Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi öncülüğündeki ittifak oyların çoğunluğunu aldı31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:51
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:50
  • Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Büyükelçi Edib'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:50
  • Suriye rejim lideri Esed, yeni kabineyi onayladı: 27 bakanlık değişti31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:50
  • Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho: Türkiye benim için asıl memleket31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:45
  • Sosyal medyada tepki çeken görüntü; Çocuğa alkol içirip paylaştı 31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:53
  • Diyarbakır annelerinden Bingöl: Bu bir yıl bizim için çok büyük bir umut oldu31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:46
  • Bakan Karaismailoğlu: Devlet ilk günden itibaren Giresun için seferber oldu31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:44
  • RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti