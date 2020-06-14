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Karadaği'den, BAE'ye 'tutuklu alimleri serbest bırak' çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE), ülkede tutuklu bulunan alim ve fikir adamlarını serbest bırakma ve adaletsizliğe son verme çağrısı yaptı.
Karadaği'den, BAE'ye 'tutuklu alimleri serbest bırak' çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz hala hakikatin yanındayız ve adaletsizliğe karşıyız. Birleşik Arap Emirliklerindeki (BAE)i tutukluları serbest bırakın, bu kadar adaletsizlik ve saldırganlık yeter." ifadelerini kullandı.

Karadaği, İsrail ile yakınlaşmasını kınadığı BAE'ye hitaben "Siyon çocukları ile sarılıp, sadık olanların boynuna utanç yüklüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

BAE'deki tutukluların ülkelerine ve insanlığa hizmet etmiş, hayırlı kimseler olduğunu ve aralarında alimler ile fikir adamları bulunduğunu vurgulayan Karadaği, bu kişiler arasında "Muhammed Abdurrezzak es-Sıddık, Hamed Rakit, İsa Halife es-Suveydi, Hasana el-Cabir, Hüseyin el-Cabir, Ali el-Hammadi, Ahmed ez-Za'abi, Sultan el-Kasımi ve Muhammed el-Mansuri"yi saydı.

Karadaği söz konusu kişilerin, saygın olan her ülkede hürmeti ve değer verilmeyi hak eden insanlar olduğuna dikkati çekerken, bu kişilerin neden tutuklu olduğu hakkında bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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