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Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğinden, dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. 

Yağışların, akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli geçmesi bekleniyor. Vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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