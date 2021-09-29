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Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Karadeniz, Marmara ve Ege'de yarın fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.
Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz'de rüzgarın, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esmesi beklenen rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden, batısı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

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