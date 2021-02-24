Karadeniz somonu 2021'in ilk ayında 23 ülkeye ihraç edildi

Türkiye'den ocak ayında 3 bin 980 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek 19 milyon 811 bin 819 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den 2021'in ocak ayında Rusya, Almanya ve Vietnam başta olmak üzere 23 ülkeye, 19 milyon 811 bin 819 dolarlık Karadeniz somonu ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk ayında 23 ülkeye 3 bin 980 ton Karadeniz somonu satıldı.

Karadeniz somonu ihracatı, 2 bin 127 ton karşılığı 11 milyon 454 bin 937 dolar kazanılan Ocak 2020'ye göre miktarda yüzde 87, değerde yüzde 73 arttı. İhracattan elde edilen gelir 19 milyon 811 bin 819 dolar oldu.

Rusya, Almanya ve Vietnam en fazla dış satım yapılan ülkeler olarak sıralandı.

Yılın ilk ayında Rusya'ya 11 milyon 658 bin 150 dolar karşılığında 2 bin 443 ton Karadeniz somonu ihraç edildi. Rusya'yı 5 milyon 148 bin 575 dolarla Almanya, 1 milyon 151 bin 726 dolarla da Vietnam izledi.

Geçen yılın ilk ayından farklı olarak Beyaz Rusya, Azerbaycan-Nahçıvan, İsrail ve Ürdün'e de Karadeniz somonu satıldı.

"Karadeniz somonu ihracatı yılın ilk ayına hızlı başladı"

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, Karadeniz'de kafeslerde yetiştirilen ve halk arasında "gökkuşağı alabalığı" olarak bilinen Karadeniz somonunun yurt dışı piyasalarda büyük talep gördüğünü söyledi.

Bu kapsamda da Karadeniz somonu ihracatının yılın ilk ayına hızlı başladığını vurgulayan Kobya, söz konusu ihracattan beklentilerinin yüksek olduğunu, şu anda özellikle Rusya, Almanya ve Vietnam'a satılan somonun birçok ülkeden talep görmeye devam edeceğini kaydetti.

Kobya, gelecek yıllarda talebin daha üst noktalara ulaşacak olmasından dolayı üretim kapasitesinin de bu ölçekte arttırılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ancak üretim izinleri için ilgili bakanlıklarda yaşanan bürokratik sorunlar ihracatçıların şevkini kırdı. Bölge dışında tüm illerde denizlerde üretim izinlerinin kolaylıkla alınmasına rağmen Doğu Karadeniz bölgesindeki üretim izinlerinde yıllardır üretici ve ihracatçı gereksiz bürokratik işlemler için bekletilmekte ve bu durum da ister istemez ihracata olumsuz yansımaktadır."