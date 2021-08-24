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Karadeniz Teknik Üniversitesine 20 akademisyen alınacak

Kadrolara başvurular, 6 Eylül 2021'e kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.
Karadeniz Teknik Üniversitesine 20 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine 20 akademisyen alınacağı bildirildi. Başvurular 6 Eylül 2021'e kadar yapılabilecek.
KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesine 1 profesör, Fen Fakültesine 7, Mühendislik Fakültesine 4, Tıp Fakültesine 2, Orman Fakültesine ise 1 doçent atanacak.

Mühendislik Fakültesinde 2, Orman, Tıp ve Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde ise 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

 

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