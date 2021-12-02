Karadeniz Teknik Üniversitesine 39 sözleşmeli personel alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 39 sözleşmeli personel alınacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 39 sözleşmeli personel alınacak.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 8 hemşire, 6 büro personeli, 10 destek personeli, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 de teknisyen alınacak.

Belirtilen unvanlarda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSS93), Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.

4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular 15 Aralık 2021 tarihine kadar KTÜ Personel Dairesi Başkanlığının "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.