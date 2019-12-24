Karadeniz'de 26 noktada yangın: 5 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü

Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde, dün akşam saatlerinden itibaren 26 farklı noktada orman yangını çıktı. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine de sıçrayan yangınlarda 5 ev yandı, fındık bahçeleri zarar gördü.

Yangınlara müdahale sürerken, Trabzon Valiliği'nde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu.

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 26 farklı noktada örtü ve orman yangını çıktı. Saat 17.00’den sonra bölgelerden peş peşe yangın ihbarları geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası ve rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Yangınlara belediye itfaiye ekipleri ile orman işçileri ve AFAD ekipleri çok sayıda araçla müdahale ediyor. Çalışmalara, vatandaşlar da destek veriyor.



TRABZON'DA 5 EV YANDI



Trabzon'da 10 ilçede, 22 farklı noktada çıkan yangınlarda, Çaykara ilçesi Ulucami Mahallesi'nde Abdurrahman ve İlyas Bahadır'a ait 2 ev yandı. Arsin ilçesi Güneyce Mahallesi'nde çıkan orman yangınında ise 3 ev kullanılmaz hale geldi. Arsin'de 50 hektarlık alanda etkili olan yangınlara çevre illerden gelen takviye ekiplerin de katılımıyla müdahale sürüyor. Arsin'de, yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu bildirildi.



'ALEVLERLE MÜCADELE DİYORUZ'



Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, "Yangın mahallenin yüksek kesimlerinde çıktı. Yaklaşık 50 hektarlık alanda şiddetli rüzgârla beraber yayılan bir orman yangınına maruz kaldık. Şu an yangının yayıldığı bölgeye yakın olan köyde 5 evi tedbir amaçlı boşalttık. Bütün ekipler burada. Alevlerle mücadele ediyoruz" dedi.



ÜNYE'DE 100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ



Ordu'nun Ünye ilçesi Kadılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 100 hektarlık alan zarar gördü.



GİRESUN'DA DA İKİ NOKTADA YANGIN



Giresun'da iki farklı noktada yangın çıktı. Eynesil ilçesi İshaklı köyünde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangında fındık bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.



ARTVİN'DE YANGIN



Artvin'in Borçka ilçesi Taşlıtarla Camii bölgesinde de orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yayılan yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.



KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU



Trabzon Valiliği'nde yangınlarla ilgili kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezinde, ekipler yangınlara müdahale için yönlendiriliyor.



Yangınların çıkış nedeninin söndürme çalışmalarının ardından yapılacak araştırmayla netlik kazanacağı belirtildi.