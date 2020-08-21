Karadeniz’de doğalgaz keşfine Çırpınırdı Karadeniz türküsüyle kutlama

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Karadeniz’de doğalgaz keşfine Çırpınırdı Karadeniz türküsüyle kutlamalar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün önce ifade ettiği müjdeyi açıkladı.

Karadeniz'de doğalgaz keşfedildi :

Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfetti.

Karadeniz’de Fatih sondaj gemisiyle 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiği müjdesi milletimizce sevinçle karşılanırken, haber sosyal medyada özellikle Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile kutlanmaya başlandı.

Sosyal medyada vatandaşlar, doğalgaz müjdesini Çırpınırdı Karadeniz türküsünü paylaşarak kutluyor.

Sözü de bestesi de Azerilere ait olduğu belirtilen Çırpınırdı Karadeniz türküsünün sözleri şöyle:

Çırpınırdı karadeniz

Bakıp Türk’ün bayrağına

Ahhh ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna

İnciler dizsem yoluna

Fırtınalar dursun yana

Yol ver türk’ün bayrağına

Türkistandan esen yeller

Şimdi sana selam söyler

Vefalı türk geldi yine

Selam sana türk’ün bayrağına

Kafkaslardan aşacağız

Türk’lüğe san katacağız

Türk’ün şanlı bayrağına

Turanele (Moskovaya) aşacağız

"Türk eşine Türk eşine

Kıyar mı hiç Türk eşine

Bütün dünya kurban olsun

Türkün Başbuğ Türkeşine"

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