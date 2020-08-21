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Karadeniz’de doğalgaz keşfine Çırpınırdı Karadeniz türküsüyle kutlama

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Karadeniz’de doğalgaz keşfine Çırpınırdı Karadeniz türküsüyle kutlamalar yapılıyor.
Karadeniz’de doğalgaz keşfine Çırpınırdı Karadeniz türküsüyle kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün önce ifade ettiği müjdeyi açıkladı.

Karadeniz'de doğalgaz keşfedildi:

Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfetti. 

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Karadeniz’de Fatih sondaj gemisiyle 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiği müjdesi milletimizce sevinçle karşılanırken, haber sosyal medyada özellikle Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile kutlanmaya başlandı.

Sosyal medyada vatandaşlar, doğalgaz müjdesini Çırpınırdı Karadeniz türküsünü paylaşarak kutluyor.

Sözü de bestesi de Azerilere ait olduğu belirtilen Çırpınırdı Karadeniz türküsünün sözleri şöyle:

Çırpınırdı karadeniz
Bakıp Türk’ün bayrağına
Ahhh ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna
İnciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver türk’ün bayrağına

Türkistandan esen yeller
Şimdi sana selam söyler
Vefalı türk geldi yine
Selam sana türk’ün bayrağına

Kafkaslardan aşacağız
Türk’lüğe san katacağız
Türk’ün şanlı bayrağına
Turanele (Moskovaya) aşacağız

"Türk eşine Türk eşine
Kıyar mı hiç Türk eşine
Bütün dünya kurban olsun
Türkün Başbuğ Türkeşine" 

 

Gazeteilksayfa.com

 

 

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