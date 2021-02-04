  • BIST 1.534
  • Altın 419,834
  • Dolar 7,1593
  • Euro 8,5990
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 3 °C
»

Karadeniz'de 'Drakula' tehlikesi nedeniyle sökülen fındık bahçeleri tarlaya dönüşüyor

Trabzon’da dadandığı bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin hızla yayılmasının önüne geçilemeyince sökülen fındık ağaçları yakılarak önlem alınıyor.
Karadeniz'de 'Drakula' tehlikesi nedeniyle sökülen fındık bahçeleri tarlaya dönüşüyor

Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme başlattı. İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin ‘Drakula’ lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. ‘Toplu imha’ ile mücadelesi mümkün olan ‘drakula böceği’ için yürütülen çalışmada karantinaya alınan bölgede fındık ağaçları iş makineleri eşliğinde bahçelerde sökülerek yakılıyor. Toplu imha işlemlerinin ardından boş kalan fındık bahçeleri yöre sakinleri tarafından tarlaya dönüştürerek patates, fasulye, mısır ekiliyor. 

‘SON DERECE TEHLİKELİ’

UFK ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Drakula böceği ile mücadele işlemlerinin titizlikle yapılması gerektiğini belirterek, “Bitkiyi kurutan ve son derece tehlikeli böcek başka alanlara da sıçraması söz konusu. Önlem alıyoruz. Drakula ismi ile tanınan böcek ile ilgili geçtiğimiz yıl bir yasa çıkartıldı. Şu anda sökme ve imha işlemleri yapılıyor. İmha işlemi uygulanan yerlerde 4 yıl boyunca uzun yaşayan bitkiler o alanlara dikelemeyecek. Sadece mevsimsel, yıllık bitkiler dikilebilecek” dedi.

‘FINDIK FİDANLARINI BİZ TEMİN EDECEĞİZ’

Sökülen fındık bahçelerine dikilecek olan fındık fidanlarını kendilerinin temin edeceğini kaydeden Arslantürk, “Devlet oradaki zararı da karşılıyor, 4 yıllık bir ödeme yapacak. Vatandaşın kaybı aslında daha fazla. 4 yılın bedelini devlet karşılıyor fakat 4 yıl sonra yeni bir dikim ve ürün alınabilmesi için en az 3 yıl bir bekleme süresi olacak. Ama o alanlara dikilecek olan fındık fidanlarını biz temin edeceğiz. Yaşlı fındık ağaçları da gençleşmiş olacaklar. Bakanlığın hedefi olan bir sistem kurulmuş olacak aslında. Yörenin değişen iklimine uyum sağlayan tek dal sistemli fındıkları dikeceğiz. Alan bazında bakıldığı zaman daha çok verim alınacak ve daha kaliteli fındık üretilmiş olacak” diye konuştu.

‘BOŞ KALAN ARAZİLERİ TARLA YAPIYORUZ’

Fındık ağaçları sökülünce bahçe boş kalmasın diye tarlaya dönüştürdüklerini anlatan Ebru Atalar, “Bu arazilerin hepsi fındık bahçesiydi. Zararlı bir böceğin geldiğini söylediler. Fındık ağaçlarının köklerine sarılmış. Mecburen arazide bulunan fındık ağaçlarını imha ettiler. Şimdi boş kalan arazileri tarla yapıyoruz. Fasulye, patates, mısır ekiyoruz. Tavuk aldık. Tavukları da bahçelere saldık ki böcekleri yesin de kurtulalım diye. Bakalım kaç yıl devam eder. Zaman bize ne gösteririz göreceğiz” dedi.

‘TAVUKLARA KALDI BAHÇELERİMİZ’

Havva Yılmaz ise “Burası yıllardan beri fındık bahçesi olarak kullanılıyordu. Şimdi bahçelerden fındık ağaçları sökülünce buralar boş kaldı. Biz de boş durmasın diye tarla yaptık. Tavuklara kaldı bahçelerimiz zaten. Tavuklarda rahat rahat geziyorlar burada” diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü03 Şubat 2021 Çarşamba 21:30
  • Mühürlenen inşaatta akıma kapılan işçi, öldü03 Şubat 2021 Çarşamba 21:29
  • Kaya parçası otomobilin üzerine düştü, muhtar yaralandı03 Şubat 2021 Çarşamba 17:41
  • Otoyoldaki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı03 Şubat 2021 Çarşamba 17:41
  • Günde 10 litre soğuk çay içiyor03 Şubat 2021 Çarşamba 13:03
  • TÜRASAŞ 45 sürekli işçi alacak03 Şubat 2021 Çarşamba 11:35
  • Erken doğan 'yaşamaz' denilen buzağıyı beşiğe yatırıp, biberonla besliyor03 Şubat 2021 Çarşamba 10:48
  • Tutkunu olduğu koleksiyona 50 bin TL harcadı, 250 parça eski para topladı03 Şubat 2021 Çarşamba 09:26
  • Tekirdağ’da dereye düşen kişi boğuldu02 Şubat 2021 Salı 21:35
  • Kestiği ağacın altında kalarak can verdi02 Şubat 2021 Salı 18:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti