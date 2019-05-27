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Karadeniz'de göçerler yayla yollarında

Doğu Karadeniz'de hayvancılıkla uğraşan göçerler, her yıl mayısın sonlarında, hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak için sürüleriyle yaklaşık 6 ay kalacakları yaylalara çıkıyor.
Karadeniz'de göçerler yayla yollarında

Doğu Karadeniz'de hayvancılıkla uğraşan göçerler, her yıl mayısın sonlarında, hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak için sürüleriyle yaklaşık 6 ay kalacakları yaylalara gidiyor.

Doğu Karadeniz'de 430 yaylayla en fazla yaylaya sahip Gümüşhane'yi tercih eden civar illerden göçerler, yaklaşık 150 kilometrelik kara yolunu sürüleriyle yaya olarak bir haftayı aşkın sürede katediyor.

Kara yolunun kenarından zahmetli yolculukla yaylalara çıkan göçerler, geleneklerini asırlardır babadan oğla sürdürüyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinden Artabel Yaylası'na giden 68 yaşındaki İsmail Kaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl otlak için Gümüşhane yayalarını tercih ettiğini söyledi.

Çobanlık ve hayvancılık mesleğini ailece sürdürdüklerini anlatan Kaba, "Her yıl bu zamanlarda yaylaya çıkar, sonbaharda döneriz. 7 gündür sürülerimizle yollardayız. 2 gün daha yolumuz var. Sürümde 300'e yakın koyun ve keçi var. Ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz. Dededen kalma mesleğimizi ekmek paramız için devam ettiriyoruz." dedi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinden Reksene Yaylası'na giden 50 yaşındaki çoban İsmet Çolak da 8 gündür sürüyle yolda olduklarını ifade etti.

Yolda bir gün istirahat etiklerini belirten Çolak, "Bir günlük yolumuz daha var. Sürümde 400'e yakın koyun ve keçi var. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Ekmek paramızı hayvancılıktan kazanıyoruz. Sürümüzü kontrol ederek yürüyoruz. Sürüdeki oğlaklarımdan birisi topal olduğu için zor yürüyor. Yoruldukça onu kucağıma alıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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