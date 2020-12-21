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Karadeniz'de hamsiye yoğun talep

Karadeniz'de tezgahları süsleyen hamsi balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürdü.
Karadeniz'de hamsiye yoğun talep

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanan hamsi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Sabahın erken saatlerinde gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçıların limana getirdiği balıklar, tezgaha iner inmez vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Balıkçı Sadık Kara, AA muhabirine, yerli hamsi fiyatının geçen haftaya göre yarı yarıya düşerek kilogramı 10 liradan tezgahlardaki yerini aldığını söyledi.

Haftanın ilk günü tezgahlarda yoğunluk yaşandığını dile getiren Kara, "Vatandaşlarımızın balığa yoğun ilgisi var. Hamsi bu sene bol. Palamut sezonu da bol geçmişti. Vatandaşlarımız balık alıp yedikçe biz de balığımızı sattıkça mutlu oluyoruz. Hafta başında tezgahlara balıklar uygun fiyatla geldi. Biz de bollukla geldik, inşallah bu şekilde devam eder. Karadeniz insanının en çok sevdiği balık hamsidir. Hamsi sezonu da olduğu için hamsiye talep var." ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz
Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran hamsi, vatandaşlardan rağbet gördü.

Tezgahlarda kilogramı 20 liraya kadar alıcı bulan hamsi, en çok tercih edilen balık türleri arasında yer alıyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından ilk kez istenilen büyüklükte avlanan hamsi, herkesin yüzünü güldürdü.

"Sezonun şu ana kadar en iri ve iyi hamsisi"
Balıkçı Mehmet Örsaloğlu, AA muhabirine, yeni haftaya güzel başladıklarını, tezgahlarda bol miktarda hamsinin yer aldığını söyledi.

Geçen hafta sonu denizde bereketli bir av yapıldığını ifade eden Örsaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamsi güzel, beklenen boyuta ulaşmış. Sezonun şu ana kadar en iri ve iyi hamsisi. İnşallah böyle devam eder. Geçen sene de böyle bir periyot olmuştu ancak sadece 3-5 gün sürmüştü. Sezon içerisinde böyle gelgitlerin olması doğal. Hamsi şu anda her açıdan 10 numara. Çünkü yağlanmasını tamamladı."

Örsaloğlu, hamsinin kilogramının 15-20 lira arasında satıldığını kaydederek, "Hamsi zamanını dolduruyor. Belki 1 ay daha tezgahları süsler ya da süslemez, bunun garantisi yok. Vatandaşlar bu zamanı iyi değerlendirsinler, fiyatı uygun iri hamsi bulduklarında alsınlar." dedi.

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