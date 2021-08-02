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Karadeniz'de kullanılacak doğal gaz borularının üretimine başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022'de Karadeniz'de tabana serilecek 169 kilometrelik boru hattı için üretimlerin başladığını bildirdi.
Karadeniz'de kullanılacak doğal gaz borularının üretimine başlandı

7Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı. Boru hattı rotaları belirlendi. Korozyon testleri tamamlandı. İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi." ifadesini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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