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Karadeniz'de okullara kar tatili

Karadeniz'de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi, Trabzon ve Rize'de okullar 2 gün tatil edilirken, Karabük ile Zonguldak'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.
Karadeniz'de okullara kar tatili

Karadeniz'de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi, şu ana kadar Trabzon, Rize, Zonguldak ve Karabük'te okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

TRABZON

Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim 2 gün ara verildi. 

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK-ZONGULDAK

Karabük ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Zonguldak'ta ise Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullarda, Merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle 2 gün ara verildiğini açıkladı.

Çeber, Valilik'in sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların yarından itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.

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