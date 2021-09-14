  • BIST 1.433,590
  • Altın 491,13
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9600
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 25 °C
»

Karadeniz'de palamut da bollaştı

Trabzon'da av sezonunun başlamasıyla tezgahlarda istavritin yanı sıra palamut bolluğu da yaşanmaya başladı.
Karadeniz'de palamut da bollaştı

1 Eylül’de başlayan av sezonu ile birlikte, Karadenizli balıkçılar ağları denize bırakmayı sürdürüyor. Trabzon'da bolca avlanan istavritin yanı sıra palamut da kendini göstermeye başladı. Palamudun tanesi 15 ile 25 TL arasında, istavrit 15 TL, hamsi 20 TL, mezgit ise 40 TL'den satılıyor. Denizlerde av sezonunun başlamasıyla yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

140920211541243904987.jpg

‘BALIKLARDA DA BOLLUK VAR’

Balıkçı Gökmen Aydın, balık çeşitliliğinin bol olduğunu belirterek, “Yeni av sezonunda balık fiyatları ucuz. Balıklarda da bolluk var. Deniz soğuyunca balık daha da fazlalaşacak. Şu an palamut bollaştı. Hamsi ise yeni çoğalmaya başladı” dedi.
Bünyamin Osmanoğlu ise, "Tezgahlar çok canlı duruyor. Bugün palamut ve istavrit aldım. Sezonu dört gözle bekliyorduk. Şu an için çeşitlilikten ve fiyatlarından memnunuz. İstanbul’a göre balığı biz daha ucuza yiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli'den Resul Tosun'a sert tepki14 Eylül 2021 Salı 16:20
  • Koronavirüsü atlatan Duygu, 21 gün sonra bebeğini yakından gördü14 Eylül 2021 Salı 16:04
  • BM'den Suriyeli göçmenler mesajı14 Eylül 2021 Salı 16:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya 'göçmen' resti14 Eylül 2021 Salı 15:47
  • Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü14 Eylül 2021 Salı 15:24
  • 4 il için kuvvetli yağış uyarısı14 Eylül 2021 Salı 14:40
  • Şarkıcı Koray Avcı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı14 Eylül 2021 Salı 14:38
  • Şanlıurfa’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı14 Eylül 2021 Salı 14:19
  • Ermenistan için kritik tercih anı14 Eylül 2021 Salı 14:06
  • 301 kilometre hızla radara girdi, 1339 lira ceza kesildi14 Eylül 2021 Salı 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti