  • BIST 1.128
  • Altın 474,972
  • Dolar 7,8094
  • Euro 9,1562
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Karadeniz'de palumut bolluğu; fiyatı 10 liraya düştü

Karadeniz'de av sezonu sürerken bu yıl palamut bolluğu yaşanıyor. Samsun’da balıkçı tezgahlarında palamut tanesi 10 liradan satılıyor.
Karadeniz'de palumut bolluğu; fiyatı 10 liraya düştü

1 Eylül’de başlayan denizlerde av sezonuyla birlikte balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Samsun’da tezgahlar palamutla dolarken, vatandaşlar da balığa çokça rağbet gösteriyor. Ağırlığı 700 ile 800 gram arasında değişen palamut, tezgahlarda tanesi 10 liradan satışa sunulurken, daha önce 500-700 gram ağırlığındaki palamudun 15 liradan satıldığı belirtildi. Palamutta yaşanan bu bolluk hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

'KARADENİZ BU SENE COŞTU'

35 yıldır balıkçılık yapan Yaşar Köse, “Av sezonu başlayalı yaklaşık 1 ay oldu. Sezon palamut ve istavrit balığı ile başladı. Şu anda tezgahlarda en bol olan balık palamut. Tekinin ağırlığı 700-800 gram arasında değişiyor. Adeti 10 liradan satılıyor. Karadeniz bu sene coştu. Çok çeşitli balıklar çıkıyor. Denizde bu sene çok bol balık var. Bu yıl son 10 senenin en güzel av sezonunu yaşıyoruz. Alan da, satan da, denizden tutan da bu yıl memnun. Vatandaşlarımızdan da balığa karşı yoğun bir ilgi var. Günün her saati yoğun bir şekilde balık satıyoruz. Bizimde vatandaşlara tavsiyemiz bol bol balık yesinler. Balığın bol olduğu bu günleri değerlendirsinler. Balık en doğal gıda, her zaman tüketilebilir. Fiyatlar gayet uygun insanlar bol bol balık tüketsinler” diye konuştu.

Balık tezgahı olan Habil Yurtseven de, “Son bir haftadır palamutta bir bolluk yaşanıyor. İlk çıktığı zaman 150-200 gram arasında olan palamut şu anda 700-800 gram civarına geldi. Tanesi ise 10 liradan satılıyor. Bu senen palamutta 2 sene önce yaşanan bolluğu yaşıyoruz. Havaların soğuması ile birlikte palamut daha da büyük olacak, daha fazla çıkmaya başlayacak. Bizim bu sene Karadeniz’den ümidimiz yüksek. Geçen sene balıkçıların durumu hiç iyi değildi ancak bu sene balıkçının yüzü gülüyor. Havalar soğudu zaman daha da fazla balık olacak” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karadeniz'de palumut bolluğu; fiyatı 10 liraya düştü29 Eylül 2020 Salı 15:57
  • Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu29 Eylül 2020 Salı 15:54
  • 'Hem Lozan hem Paris Anlaşması'na aykırı olarak Oniki Ada silahlandırıyor'29 Eylül 2020 Salı 15:53
  • Kuveyt, Emir’in ölümüne ilişkin iddiaları yalanladı29 Eylül 2020 Salı 15:17
  • NATO Karargahı'ndaki 6. teknik toplantı yapıldı29 Eylül 2020 Salı 14:40
  • Muğla'da yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor29 Eylül 2020 Salı 14:31
  • Şanlıurfa merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı29 Eylül 2020 Salı 14:30
  • Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin kalbinden bıçakladığı Serap, öldü 29 Eylül 2020 Salı 14:29
  • CSO binası, 23 yıl sonra 29 Ekim'de açılacak29 Eylül 2020 Salı 14:22
  • Karantinayı ihlal edip, markete giden koronavirüs hastası yurda yerleştirildi29 Eylül 2020 Salı 14:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti